Elazığ'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğuna Cezai İşlem

Elazığ'da motosikletin üzerine yatan bir sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından kaydedilmişti. Görüntülerin ardından tespit edilen ve 15 yaşında olduğu belirlenen sürücüye cezai işlem uygulandı.

Elazığ'da motosikletin üzerine yatan bir sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından kaydedilmişti. Görüntülerin ardından tespit edilen ve 15 yaşında olduğu belirlenen sürücüye cezai işlem uygulandı.

Olay, dün Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaskı ve koruyucu elbisesi olamayan bir sürücü, seyir halindeyken 23 AEA 141 plakalı motosikletinin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları araç kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda sürücünün 15 yaşındaki A.A. olduğu tespit edildi. Sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ