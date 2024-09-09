Elazığ'da tehlikeli motosiklet yolculuğu
Elazığ'da kaskı ve koruyucu elbisesi olmayan bir sürücü, motosikletinin üzerine yatarak seyir halindeyken tehlikeli bir yolculuk yaptı. Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücünün yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ'da motosikletin üzerine yatan sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Çevre Yolu'nda kaskı ve koruyucu elbisesi olmayan bir sürücü, seyir halindeyken motosikletinin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu. - ELAZIĞ