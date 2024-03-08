Elazığ'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

Elazığ'da tek teker üstünde giden motorcu, hem kendi canını hem arkadaşının canını hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, şehrin işlek caddelerinden birisi olan Gazi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaskı olmayan motosiklet sürücüsü arkasında bulunan arkadaşıyla birlikte akan trafikte tek teker üstünde giderek hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Tehlikeli sürüş yapan motosikletli, bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ