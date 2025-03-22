Elazığ'da Tefecilik ve Gasp Suçları: İki Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da yüksek faizle borç verdikleri şahıslardan senet alan ve borcunu ödeyemeyen şahsıların mal varlıklarına tedbir koydurup gasp eden 2 şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik, gasp, kasten yaralama, hakaret suçları ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri, borç verdikleri paraya karşılık senet aldıkları, borcunu ödemeyen şahısların mal varlıklarına tedbir koydurdukları ve vatandaşları gasp ettiği değerlendirilen 2 şüpheli şahıs, 20 Martta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 29 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ