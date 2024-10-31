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Elazığ'da Tavuk Çiftliğinde Kalorifer Kazanı Patladı: 1 Ölü

Elazığ'da Tavuk Çiftliğinde Kalorifer Kazanı Patladı: 1 Ölü
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Elazığ'ın Alaca köyünde bir tavuk çiftliğinde meydana gelen kalorifer kazanı patlamasında 29 yaşındaki Muhammed El Necm hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da bir tavuk çiftliğinde bulunan kalorifer kazanında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Alaca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tavuk çiftliğinde bulunan kalorifer kazanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede 29 yaşındaki Muhammed El Necm'in hayatını kaybettiği belirledi. Muhammed El Necm'in cansız bedeni morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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