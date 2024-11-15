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Elazığ'da Tartışma Sonrası Silahlı Saldırı ve İntihar Girişi

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Elazığ'da tartıştığı kız arkadaşını silahla ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Vahap Çetin, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yaralı Semra D. hastanede tedavi altına alındı.

Elazığ'da, tartıştığı kız arkadaşını silahla ensesinden ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahıs, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Vahap Çetin, konuşmak için yerel Kanal Fırat Televizyonunda muhabir olan Semra D.'nin evine gitti. Annesinin de evde bulunduğu sırada Semra D. ile tartışan Vahap Çetin, belinden çıkardığı silah ile kadına ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ensesine kurşun isabet eden Semra D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Vahap Çetin ise Elazığ Bingöl karayolu Akçakiraz bölgesinde intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vahap Çetin, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vahap Çetin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Semra D.'nin, Fırat Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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