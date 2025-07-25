Elazığ'da Tartışma Sonrası İntihar

Elazığ'da bir vatandaş, arkadaşıyla tartışmasının ardından aracını yolun kenarına çekerek, tabancayla intihar etti.

Olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 28 yaşındaki Ferhat Erbağ, seyir halindeki araçta arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Erbağ, aracı yolun kenarına çekere tabancayla başına ateş etti. Olaya şahit olan arkadaşı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ