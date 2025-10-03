Haberler

Elazığ'da Tartışma Kavgaya Dönüştü: Güvenlik Kamerasında Anbean

Elazığ'da Tartışma Kavgaya Dönüştü: Güvenlik Kamerasında Anbean
Elazığ'da bir sürücü ile tartışan bir şahıs, aracına ve sürücüsüne saldırdı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs ile sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında şahıs, araca ve sürücüye saldırdı. Sürücü cep telefonu ile kayıt almaya çalışırken saldırgan elindeki telefonu almaya çalıştı. Ardından şahıs araca defalarca tekme attı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahıs sakinleştirilirken, yaşananlar hem sürücünün cep telefonu hem de güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

