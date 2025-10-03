Elazığ'da Tartışma Kavgaya Dönüştü: Güvenlik Kamerasında Anbean

Elazığ'da bir şahıs, tartıştığı sürücüye ve aracına saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs ile sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında şahıs, araca ve sürücüye saldırdı. Sürücü cep telefonu ile kayıt almaya çalışırken saldırgan elindeki telefonu almaya çalıştı. Ardından şahıs araca defalarca tekme attı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahıs sakinleştirilirken, yaşananlar hem sürücünün cep telefonu hem de güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ