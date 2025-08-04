Elazığ'da Taksici Amcaoğlu Tarafından Vurularak Öldürüldü

Elazığ'da Taksici Amcaoğlu Tarafından Vurularak Öldürüldü
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Elazığ'da bir taksici, alacak verecek meselesi yüzünden amcaoğlu tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Elazığ'da bir taksici, araç içerisinde amcaoğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, merkez Sugözü Mahalle yolunda meydana geldi. İddiaya göre, taksici Ferdi Erol (38) ve amcaoğlu arasında alacak verecek meselesinden dolayı araç içerisinde tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından şahıs, belinden çıkardığı silah ile taksiciye peş peşe ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ferdi Erol'un cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli şahsın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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