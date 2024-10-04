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Elazığ'da Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen ticari taksi ile 23 AFE 128 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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