Elazığ'da Takla Attı: 1 Yaralı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç takla attı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine Kovancılar İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kovancılar itfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa