Elazığ'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralanmadı

Elazığ'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, merkeze bağlı İstasyon Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DDA 822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedbir amaçlı kontrol edildi.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
