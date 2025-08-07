Elazığ'da Takla Atan Otomobilin Kazasında 1 Yaralı
Elazığ merkezde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Olayda bir kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa