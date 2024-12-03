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Elazığ'da Takla Atan Otomobilde İki Yaralı

Elazığ'da Takla Atan Otomobilde İki Yaralı
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Elazığ - Bingöl karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza Elazığ - Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ yönünden Bingöl istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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