Elazığ'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Elazığ'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
Güncelleme:
Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Harput Mahalle'si yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
