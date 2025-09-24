Elazığ'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Harput Mahalle'si yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ