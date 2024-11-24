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Elazığ'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Elazığ'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı
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Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Kuyulu Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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