Elazığ'da Takla Atan Araç Park Halindeki İki Araca Çarptı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil, park halinde araçlara çarptı.

Kaza, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, takla attı. Otomobil, park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafi yaralanan sürücünün tedavisi ambulansta yapıldı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ