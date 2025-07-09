Elazığ'da Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı ve Kaçtı

Elazığ'da Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı ve Kaçtı
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Elazığ'da bir otomobil sürücüsü, park halindeki bir araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazadan sonra aracını hasarlı bulan sürücü, durumu polise bildirdi.

Elazığ'da bir sürücü otomobiliyle, park halindeki araca çarparak kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarptıktan sonra hiç durmayan sürücü, yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah kalktığında aracını kazalı bir şekilde gören şahıs, güvenlik kameralarını inceledikten sonra durumu polise bildirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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