Elazığ'da Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı ve Kaçtı

Elazığ'da bir sürücü otomobiliyle, park halindeki araca çarparak kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarptıktan sonra hiç durmayan sürücü, yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah kalktığında aracını kazalı bir şekilde gören şahıs, güvenlik kameralarını inceledikten sonra durumu polise bildirdi. - ELAZIĞ