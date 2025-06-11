Elazığ'da Sürücü Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı

Elazığ'da bir sürücü otomobiliyle, park halindeki araca çarparak kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, park halindeki 23 DY 525 plakalı otomobile çarptı. Çarptıktan sonra hiç durmayan sürücü, yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ