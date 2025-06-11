Elazığ'da Sürücü Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı
Elazığ'da bir sürücü, park halindeki 23 DY 525 plakalı araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Elazığ'da bir sürücü otomobiliyle, park halindeki araca çarparak kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, park halindeki 23 DY 525 plakalı otomobile çarptı. Çarptıktan sonra hiç durmayan sürücü, yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa