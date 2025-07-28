Elazığ'da Sulama Havuzunda İki Kişi Boğuldu

Elazığ'da Sulama Havuzunda İki Kişi Boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Sedeftepe köyünde, serinlemek için sulama havuzuna giren iki kişi sabah saatlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da üzüm bağlarının sulandığı havuza giren 2 kişi, sabah saatlerinde boğulmuş halde bulundu.

Olay, merkeze bağlı Sedeftepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Görhan G. (51) ve Filiz D. (52) serinlemek amacıyla sulama havuzuna girdi. Sabah saatlerinde bağları kontrol etmeye gelen bir işçi, havuzda hareketsiz 2 kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Görhan G. ve Filiz D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından şahısların cansız bedenleri otopsi yapılmak için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sahnede talihsiz kaza! Jennifer Lopez iç çamaşırıyla kaldı

Sahnede talihsiz kaza! Eteği bir anda yere düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray tarihine geçen futbolcu 22 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray tarihine geçmişti, şimdi kulüp bulamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.