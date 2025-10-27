Haberler

Elazığ'da Suç Şebekesine Operasyon: 11 Şüpheli Gözaltında

Elazığ'da Suç Şebekesine Operasyon: 11 Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da polisin düzenlediği operasyon sonucunda çeşitli suçlara karışan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 8 şüpheli tutuklandı, 3'üne adli kontrol kararı verildi. Operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlara karışan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü kent genelin huzur ve güvenliği sağlamak için suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, il merkezinde "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması - Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Mala Zarar Verme" suçlarına karışan 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makama sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek, 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildiği aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var

Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.