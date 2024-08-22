Elazığ'da su tankeri alev aldı, yangın söndürüldü

Elazığ'da alev alan su tankeri, ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde su tankeri bir anda alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesi ile araçtaki yangın söndürüldü. - ELAZIĞ