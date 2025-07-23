Elazığ'da Su Kenarlarında Güvenlik Denetimi

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 57 ekip 231 personelle, su kenarlarında vatandaşları bilgilendirerek uyarılarda bulundu.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz tatilinde vatandaşların su kenarlarını tercih etmesinden dolayı denetimlerini arttırdı. Bu çerçevede ekipler, serinlemek, tatil ve piknik yapmak suretiyle kontrolsüz olarak iç sular, havuz, göl, gölet, baraj, nehir ve sulama kanalı gibi yerlere girilmesiyle birlikte yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için vatandaşları bilinçlendirdi. 57 ekip 231 personelin katıldığı denetimlerde 70 su sahaları kontrol edildi. Ayrıca, bin 359 şahsın sorgusu yapılırken 816 vatandaş da bilgilendirildi. - ELAZIĞ