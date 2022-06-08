Elazığ'da son kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha edildi - Haberler

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Elazığ'da son kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da son kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha edildi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinde satılan son kullanma tarihi geçmiş kilolarca tavuk eti ve dondurmayı tespit ederek imha etti.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinde satılan son kullanma tarihi geçmiş kilolarca tavuk eti ve dondurmayı tespit ederek imha etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 Gıda Hattına yapılan ihbarları değerlendiren Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerin satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları incelemelerin ardından yaklaşık 300 kilogram tavuk eti, 25 kilogram piliç sucuk ve 8 kilogram dondurmanın son tüketim tarihi geçmiş olduğu tespit etti. Ekipler ele geçirdikleri sağlıksız ürünleri Elazığ Belediyesi Atık Yönetim Merkezinde imha etti.

Son kullanma tarihleri geçmiş ürün satan iş yerlerine hakkında 5996 sayılı kanuna aykırı faaliyet gösterdiği için yasal işlem uygulandı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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