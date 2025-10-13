Haberler

Elazığ'da Son Haftada 296 Asayiş Olayı: 24 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da 5-12 Ekim tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarında 296 kişi yakalanırken, 24 kişi tutuklandı. Denetimlerde çeşitli silahlar ve uyuşturucular ele geçirildi, ayrıca çok sayıda araçta ceza uygulandı.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 296 asayiş olayında, 308 kişi yakalanırken 24 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 5-12 Ekim 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 296 olayda 308 kişi yakalanırken, 24 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 61 bin 245 şahıs ve 24 bin 863 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 3 bin 241'ine cezai işlem uygulanırken 239 araç da trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda; 12 adet tabanca, 3 adet tüfek, 78 adet fişek, 5 adet kesici alet, 25 adet mühimmat, 4 adet tabanca şarjörü, 77,06 gram esrar, 1,163 gram kubar esrar, 47,75 gram metamfetamin, 992,76 gram bonzai, 457,29 gram bonzai ham maddesi, 4,86 gram kokain, 105 gram skunk, 165 adet sentetik ecza ve ecstasy, 83 gram kannabinoit, kaçak olarak; 2 adet cep telefonu, 16 bin adet makaron, 300 paket sigara ve 3.050 kilo balık ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan kent genelinde 36 adet trafik kazasında 60 kişinin yaralandığı aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
