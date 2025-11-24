Haberler

Elazığ'da Son Haftada 258 Asayiş Olayında 304 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Elazığ'da 16-23 Kasım 2025 tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarında 43 kişinin tutuklandığı bildirildi. Kontrol edilen çok sayıda araçtan ceza kesilirken, uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 258 asayiş olayında, 304 şüpheli yakalanırken 43 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 16-23 Kasım 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 258 olayda 304 şüpheli yakalanırken, 43 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 59 bin 111 şahıs ve 23 bin 979 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 3 bin 175'ine cezai işlem uygulanırken 244 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 29 adet trafik kazasında 40 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yapılan çalışmalarda, 7 adet tabanca, 4 adet tüfek, 21 adet fişek/kartuş, 79 adet mühimmat, 5 adet kesici alet, 295,34 gram esrar, 27,8 gram kubar esrar, 56,66 gram metamfetamin, 7,79 gram bonzai hammaddesi, 513,71 gram bonzai, 19,3 kokain, 980 adet sentetik ecza ve ecstasy, 45 gram kannabinoit, 503 adet captagon hap ve 1 adet uyuşturucu sarma aparatı ele geçirilmiştir. Çalıntı olarak; 1 adet otomobil, 1 adet oto type, 2 adet flash bellek ele geçirildi. Kaçak olarak 3 adet cep telefonu, 520 adet emtia, 244 adet tekstil ürünü, bin 500 adet serum seti, 94 bin 200 adet makaron, 228 paket sigara, 10 adet puro ele geçirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
