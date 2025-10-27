Haberler

Elazığ'da Son Haftada 230 Asayiş Olayı, 14 Tutuklama

Elazığ'da 12-19 Ekim 2025 tarihleri arasında meydana gelen 230 asayiş olayında 136 şüpheli yakalandı ve 14 kişi tutuklandı. Ayrıca çok sayıda silah, uyuşturucu ve başka yasadışı malzeme ele geçirildi.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 230 asayiş olayında, 136 şüpheli yakalanırken 14 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 12-19 Ekim 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 230 olayda 136 şüpheli yakalanırken, 14 kişi tutuklandı. Aranması olan 52 şahısta yakalanırken 14'ü tutuklandı. Çalışmalarda 62 bin 211 şahıs ve 24 bin 935 araç denetlenirken uygulamalarda 305 şahsın yakalandığı ve 4'ünün tutuklandığı bildirildi. Kontrol edilen araçlardan, 2 bin 499'une cezai işlem uygulanırken 260 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 33 adet trafik kazasında 48 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yapılan çalışmalarda; 8 adet tabanca, 8 adet tüfek, 18 adet fişek/kartuş, 3 adet kesici alet, 20,53 gram esrar, 7 gram kubar esrar, 8,34 gram metamfetamin, 874,42 gram bonzai, 0,78 gram bonzai ham maddesi, 111 adet sentetik ecza ve ecstasy, 51,9 gram kannabinoit, 187 adet emtia ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, kaçak olarak ise 1 adet cep telefonu, 12.600 litre şarap, 22 adet terör olayında ele geçen muhtelif malzeme, 1 adet dedektör ve 9 adet muhtelif kaçak kazı malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan kayıp olarak aranan 8 kişinin bulunduğu, hırsızlık kaydı ile 2 motosiklet ve 2 cep telefonunun ele geçirildi bildirildi. - ELAZIĞ

