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Elazığ'da Son Haftada 205 Asayiş Olayı, 211 Şahıs Yakalandı

Elazığ'da Son Haftada 205 Asayiş Olayı, 211 Şahıs Yakalandı
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Elazığ'da 20-26 Ocak tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarında 205 olay kaydedildi ve 211 kişi yakalandı. 18 kişi tutuklanırken, 502 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, silah ve uyuşturucu baskınlarında birçok malzeme ele geçirildi.

Elazığ'da son bir haftalık asayiş bülteni açıklandı. Buna göre kentte 205 olay meydana gelirken, 211 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliği, 20-26 Ocakta meydana gelen haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir hafta içerisinde 205 olay meydana gelirken 211 şahıs yakalandı. 18 şahsın tutuklandığı, 19 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 64 bin 872 şahıs ve 36 bin 196 araç kontrol edildi. Aranması olan 502 şahıs yakalanırken, 22 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 610'una cezai işlem uygulanırken, 188 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 10 adet tabanca, 13 adet tüfek, 4 adet kesici alet, 178 adet fişek, 4 adet mühimmat, 2 adet muhtelif kaçak kazı malzemesi, 1 adet detektör ve 200 adet emtia ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 97 gram esrar, 1 gram eroin, 251 gram bonzai, 54 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 26 adet sentetik ecza ele geçirildiği aktarıldı.

Son bir haftada kentte meydana gelen 29 trafik kazasında, 36 kişini yaralandığı aktarıldı. Ayrıca kaybolan 4 şahıs, 1 adet otomobil, 2 adet motosiklet, bir miktar kozmetik ürün ile gıda maddesinin bulunduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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