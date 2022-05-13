Elazığ'da son bir haftadaki asayiş ve şok uygulamalarında 126 şahıs yakalandı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 126 kişinin yakalandığı belirtildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 126 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 34'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalar çerçevesinde kayıp olarak aranan 10 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapılırken denetimlerde 10 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 75 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 5 gram metamfetamin, 10 gram esrar maddesi ele geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet otomobil ile 1 adet motosikletin de belirlenen sahiplerine teslim edildiği vurgulandı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa