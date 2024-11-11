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Elazığ'da son bir haftada 261 olay meydana geldi, 246 şahıs yakalandı

Elazığ'da son bir haftada 261 olay meydana geldi, 246 şahıs yakalandı
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Elazığ'da son bir haftalık asayiş bülteni açıklandı.

Elazığ'da son bir haftalık asayiş bülteni açıklandı. Buna göre kentte 261 olay meydana gelirken, 246 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliği, 04 -10 Kasım arasındaki haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir hafta içerisinde 261 olay meydana gelirken 246 şahıs yakalandı. 10 şahsın tutuklandığı, 14 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 77 bin 302 şahıs ve 35 bin 168 araç kontrol edildi. Aranması olan 393 şahıs yakalanırken, 30 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçlardan 3 bin 93'üne cezai işlem uygulanırken, 158 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda; 5 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 126 adet fişek, 3 adet kesici alet, 38 adet kaçak cep telefonu, 34 bin adet dal makaron, 7 kilo kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinesi, 123 adet emtia ve Şehit J.Er Davut GÜNAY-13 operasyonu kapsamında çok sayıda gündelik gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği bildirildi.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 96 gram esrar, 1.650 gram metamfetamin, 63 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 25 gram bonzai ele geçirildi.

Son bir haftada 26 trafik kazasının meydana geldiği, bir kişini hayatını kaybettiği ve 34 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bu süre zarfında kaybolan 5 şahıs 1 adet motosiklet, 1 adet otomobil ve 9 bin TL değerinde gıda malzemesinin bulunduğu ifade edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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