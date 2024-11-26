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Elazığ'da Son Bir Haftada 237 Olay, 225 Şahıs Yakalandı

Elazığ'da Son Bir Haftada 237 Olay, 225 Şahıs Yakalandı
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Elazığ'da 18-25 Kasım tarihleri arasında meydana gelen 237 olayda 225 şahıs yakalandı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, 62 bin 160 şahıs ve 23 bin 624 araç kontrol edilerek, 4 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Elazığ'da son bir haftada 237 olay meydana gelirken 225 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma bölgesinde 18-25 Kasım tarihleri arasında meydana gelen 237 olayda 225 şahıs yakalanırken, 15 şahıs tutuklanmış, 14 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Yine aranması olan 350 şahıs yakalanırken 25 şahıs tutuklandı. Yine kayıp olarak aranan 6 şahıs bulundu. Çalıntı kaydı olan 1 adet motosiklet, 2 adet tablet, 1 adet modem bulunurken yapılan çalışmalarda 10 adet tabanca, 12 adet tüfek, 88 adet fişek, 6 adet kesici alet, 291,42 gram esrar, 20.027,68 gram metamfetamin, 8,25 gram bonzai, 10 gram kannabinoid, 1,92 gram kokain maddesi, 221 adet sentetik ecza, 70 adet ecstasy hap, 5,3 gram skunk, kaçak olarak 160 adet elektronik sigara, 50 adet botoks ilacı, 14 adet akıllı cep telefonu, 2 adet telefon aksesuarı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 30 adet tarihi eser obje, 4 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet dedektör ele geçirildi.

Asayiş uygulamalarında 62 bin 160 şahıs ve 23 bin 624 araç kontrol edildi. Yine bu tarihlerde Elazığ genelinde 27 adet trafik kazasında 39 kişi yaralanırken 4 kişi hayatını kaybetti.

Kontrol edilen 10 bin 12 araçtan 2 bin 446'sına cezai işlem uygulanırken, 179 araç trafikten men edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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