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Elazığ'da Son Bir Haftada 220 Olay, 228 Şahıs Yakalandı

Elazığ'da Son Bir Haftada 220 Olay, 228 Şahıs Yakalandı
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Elazığ'da 10-16 Mart tarihleri arasında 220 olay meydana geldi. Polis ekipleri, olaylara karışan 228 kişiyi yakaladı. Zanlılardan 7'si tutuklanırken, asayiş uygulamalarında birçok silah, uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Elazığ'da son bir haftada 220 olay meydana gelirken, olaylara karışan 228 şahsı polis ekiplerince yakalandı.

Elazığ Valiliği, son bir haftada kentte meydana gelen olaylar ve yakalanan şahıslara ilişkin verileri paylaştı. Buna göre kentte 10-16 Mart arasında toplam 220 olay meydana gelirken, 228 kişi yakalandı. Zanlılardan 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Asayiş uygulamalarında ise 71 bin 640 şahıs sorgulanırken 47 bin 654 araç da kontrol edildi. Aranması olan 506 kişi yakalanırken, 35 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 175'ine cezai işlem uygulanırken, 321 araç trafikten men edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 9 adet tabanca, 7 adet tüfek, 32 adet kesici alet, 103 adet fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet samuray kılıç, 307 adet sikke, 3 adet bronz heykel, 5 adet muhtelif kazı malzemeleri, 20 bin adet makaron, 20 litre etil alkol, 5 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 107 gram esrar, 118 gram metamfetamin, 373 gram bonzai, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, bin 261 adet uyuşturucu hap, 32 gram kannabinoid ve 420 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ayrıca kentte meydana gelen 17 trafik kazasında 30 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bu süre zarfında kaybolan 12 şahıs bulunurken, kayıp otomobil, laptop ve salıncak tespit edilerek sahiplerine verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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