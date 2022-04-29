Elazığ'da son bir haftada 119 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da son bir haftada 119 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elazığ'da son bir haftada 119 şüpheli yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 119 şüpheli yakalanırken, zanlılardan 24'ü tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 119 şüpheli yakalanırken, zanlılardan 24'ü tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamalar neticesinde aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen toplam 119 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 24'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 7 kişi bulunurken, denetimler esnasında 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 42 adet fişek, 1 adet tüfek 37 gram metamfetamin maddesi 9 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca denetimlerde çalıntı olduğu tespit edilen 1 elektrikli bisiklet de sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title