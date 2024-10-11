Elazığ'da Son Bir Ayda 68 Zanlı Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından son bir ay içerisinde yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda hırsızlık, yaralama, hakaret ve bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak, basit ve kasten yaralama, cinsel taciz, hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ