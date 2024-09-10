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Elazığ'da sokak satıcılarına operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 10 parça halinde 1 kilo 990,16 gram esrar maddesi, 5 parça halinde 45,44 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 116,33 gram sentetik kannabinoid maddesi, 115 adet sentetik ecza ve 10 gram extacy ele geçirildi.

Çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına alındı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken biri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis

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