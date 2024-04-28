Elazığ'da Sokak Satıcılarına Operasyon: 2 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kilo 912 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli ise yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam 2 kilo 912 gram toz esrar maddesi ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ