Elazığ'da rastgele ateş ederek 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Elazığ'da sokak ortasında rastgele ateş açılması sonucu 1 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi yakalandı.

Olay, dün Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi Elmalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokak ortasında çevreye rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu sokaktan geçen bir kişi mermi isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ