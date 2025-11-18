Elazığ'da Sokak Ortasında Darp Edilen Şahıs Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Elazığ'da bir şahsın sokak ortasında yaklaşık 10 kişilik grup tarafından tekme-tokat darp edildiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Çarşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 kişilik bir grup henüz bilinmeyen nedenle 1 kişiyi kovalamaya başladı. Kovalama sonucu sokakta yakaladıkları kişiyi öldüresiye darp eden kalabalıktan bir kişi de eline geçirdiği duba ile şahsa vurdu. Şahsı tekme, tokat döven grup ardından uzaklaştı. Bir süre yerde hareketsiz yatan şahıs daha sonra kalkarak gitti.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ