Elazığ'da şok yol kontrollerinde silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan şok yol kontrollerinde ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüphelilere adli işlem yapıldı.
Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen şok yol kontrollerinde ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve av tüfeği ele geçirildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 30 Temmuz- 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında şok yol kontrolleri gerçekleştirildi. Uygulamalar esnasında, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 28 adet tabanca mermisi, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet saldırı bıçağı ve kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ