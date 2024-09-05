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Elazığ'da Şok Uygulamasında Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

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Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 'Şok' uygulamasında 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şahıslara 9 bin 76 lira para cezası kesildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Şok' uygulamasında 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken şahıslara 9 bin 76 lira para cezası kesildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, 'Şok' uygulamasında 2 vatandaştan şüphelendi. Yapılan aramalar sonucunda Ş.Y. ve İ.Y. isimli şahısların üzerinden 2 adet ruhsatsız av tüfeği yakalandı. Şüphelilere, ekipler tarafından 9 bin 76 bin lira para cezası kesildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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