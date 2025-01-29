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Elazığ'da Sobadan Çıkan Yangında 3 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Sobadan Çıkan Yangında 3 Kişi Yaralandı
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Elazığ'ın Esentepe Mahallesi'nde bir evde odun sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında, aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da tek katlı bir evde, odun sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı bir evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Anne ve bir kızı alevlerin arasından kendi imkanları ile çıkmayı başarırken diğer kızı M.Y. ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve kızı olay yerinde hazır bulunan ambulansta tedavi altına alınırken, ağır yaralanan M.Y. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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