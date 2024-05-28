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Elazığ'da Sit Alanında İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, bir köydeki sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde dedektör, kazma, kürek ve suç eşyaları bulundu.

Elazığ'da sit alanda izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, merkez ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan bir köydeki sit alanında İ.Ş., C.Y., M.P., N.T. ve İ.İ. isimli şahıslar izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin olayda kullandıkları 3 dedektör, 2 kazma, 2 kürek ve muhtelif suç eşyaları olay yerinde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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