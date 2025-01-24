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Elazığ'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavga sonucu 2 kişi yaralandı. Kavga sırasında bir kişi tabanca ile diğeri bıçakla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Demirkapı Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan M.Ç. ile H.A. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, H.A. belinden çıkardığı tabanca ile M.Ç.'yi yaralarken, M.Ç.'de bıçakla H.A'yı yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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