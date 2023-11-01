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Elazığ'da silahlı saldırıya 2 gözaltı

Elazığ'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada saldırıda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.