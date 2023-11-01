Elazığ'da silahlı saldırının şüphelileri yakalandı

Elazığ'da bir şahsın yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalandı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Elazığ'da bir şahsın yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalandı.

Olay, önceki gün Rüstempaşa Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalışan E.C., henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin E.Ç. ve S.T. olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, kısa süre içerisine olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ