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Elazığ'da silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı, polis operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı. Zanlının aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti suçundan hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Elazığ'da 1 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 24 Ekim'de Sürsürü Mahallesi'nde 1 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla Ü.A. gözaltına alındı.

"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlenen Ü.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Elazığ Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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