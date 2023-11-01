Elazığ'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde bir araçtan yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Elazığ'da 2 kişi, caddede yürürken yanlarına gelen bir araçtan açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler, araçla gelerek cadde üzerinde yürüyen 2 kişiye ateş etti. Saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ