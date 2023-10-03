Elazığ'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Elazığ'ın Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi'nde işletme sahibi H.C, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan H.C. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Elazığ'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi'nde işletme sahibi H.C, iş yerinin yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan H.C. sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa