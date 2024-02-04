Elazığ'da silahlı saldırı: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kıraathane önünde bulunan kişilere açılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Altınoluk Sokak'ta bulunan bir kıraathane önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kıraathane önünde bulunan kişilere silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahlı olayda kimliği belirlenemeyen 2 kişi yaralanırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, olay yerinden kaçtı. O sırada devriye gezen ve silah seslerini duyan mahalle bekçileri bölgeye gelerek çevre güvenliğini sağladıktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.