Elazığ'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da bir kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayında, 4 şüpheli yakalandı.

Olay, önceki gün Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada yemek yiyen Kürşat Orhan (17), F.K.D. ve M.Y. husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kürşat Orhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi tespit ederek yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ